Hier erscheint jede Folge von Fallout: Season auf Prime Video

Wir sind so daran gewöhnt, TV-Serien auf Streamern zu schauen, dass es fast schockierend wirkt, wenn eine Serie ein episodisches Format hat. Nachdem Fallout im April 2024 in einer Reihe von Episoden erschienen ist, hätte man vielleicht gedacht, dass das Gleiche für Staffel 2 gilt, aber das wird überhaupt nicht der Fall sein.

Vielmehr wird die kommende Folge wöchentlich Premiere feiern, und nicht einmal mit einer mehrteiligen Premiere... Die erste Folge startet am 17. Dezember auf dem Streamingdienst Prime Video und dann erscheinen jede Woche neue Episoden, bis die achte und letzte am 8. Februar erscheint. Ja, das ist eine fast zweimonatige Wartezeit, um zu sehen, wie die Handlung endet.

Was die genauen Premierendaten jeder Folge angeht, können Sie sich unten ansehen.

Termine für die Premiere der zweiten Staffel: Fallout: