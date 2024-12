Hier erfährst du, wie einige Spieler Indiana Jones and the Great Circle kostenlos bekommen, indem sie sich mit Pfannkuchen vollstopfen

HQ

Wenn du von der jüngsten Verwechslung enttäuscht warst, bei der Humble Bundle versehentlich kostenlose Schlüssel für Indiana Jones and the Great Circle verschenkt hat (und wenn du noch nichts davon gehört hast, kannst du die Geschichte hier nachholen), gibt es jetzt einen anderen Weg, das Spiel zu bekommen – keine Rückerstattungen oder deaktivierten Schlüssel.

Dank einer Aktion von Xbox und IHOP können Sie eine digitale Kopie von Indiana Jones and the Great Circle verdienen, indem Sie 200 $ bei IHOP ausgeben. Das Angebot, das letzten Monat gestartet wurde, ermöglicht es Ihnen, über das Treueprogramm genügend PanCoins zu sammeln, um das Spiel einzulösen.

Das Menü zum Thema Indiana Jones wurde am 18. November 2024 an den IHOP-Standorten eingeführt. Es ist zwar unklar, wie lange die Speisekarte verfügbar sein wird, aber es ist eine gute Idee, sie zu probieren, bevor sie weg ist, vor allem, wenn Sie jemand sind, der gerne nach Herzenslust isst. In den letzten Tagen wurden die sozialen Medien sogar mit Fotos von Menschen überflutet, die sich Pfannkuchen gönnten und ihre Mahlzeiten online teilten – viele von ihnen hofften, genügend PanCoins für ihre kostenlose Kopie des Spiels zu verdienen.

Klingt die Kombination aus Indiana Jones und Pancakes für Sie nach einer guten Idee? Würden Sie in Erwägung ziehen, sich einen Stapel (oder zwei) zu gönnen, um ein kostenloses Exemplar des Spiels in die Hände zu bekommen, oder würden Sie es lieber direkt kaufen?