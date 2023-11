Hier erfährst du, wie du deinen eigenen Saga's Pullover von Alan Wake 2 stricken kannst

HQ

Jetzt, wo wir in die Weihnachtszeit blicken, ist es fast an der Zeit, Ihre hässlichen Weihnachtspullover für die unzähligen hässlichen Pulloverpartys abzustauben, die zweifellos am Horizont stehen. Aber dieses Jahr können Sie zumindest stilvoll ankommen, denn Remedy Entertainment hat jetzt eine hilfreiche Anleitung bereitgestellt, wie Sie Ihre eigene Version von Sagas Pullover aus Alan Wake 2 stricken können.

Die Anleitung ist eine ausführliche Erklärung, die wahrscheinlich nur Sinn macht, wenn man überhaupt ein grundlegendes Verständnis für das Stricken hat (was ich nicht habe...). Aber wenn Sie dieses Know-how haben, ist dies eine perfekte Gelegenheit, ein bequemes und warmes neues Kleidungsstück zu kreieren, mit dem Sie Ihre Freunde während der Feiertage präsentieren können.