Hier erfährst du, was du von der zweiten Staffel von Suicide Squad: Kill the Justice League erwarten kannst

Wenn du immer noch (einer der wenigen) auf dem Laufenden bleibst und regelmäßig bei Suicide Squad: Kill the Justice League, vorbeischaust, hast du zweifellos sehnsüchtig auf die Ankunft der zweiten Staffel des Actionspiels gewartet. Dies wird nächste Woche, am 11. Juli, beginnen, und vor diesem Hintergrund hat Rocksteady die Roadmap für seine Inhalte festgelegt.

Die Staffel wird sich über zwei Episoden erstrecken, Frozen Heart und Winter, und wird Mrs. Freeze als Charakter einführen. Außerdem wird es ein neues Nahkampfwaffenpaket, ein Killer Frost Infamy -Set, Firefly Notorious Waffen und eine Parasite Notorious Nahkampfwaffe geben. Es wird auch Änderungen an Metropolis geben, einen Superman- und The Flash Brainiac -Kampf, einen neuen Battle Pass und all das wird für Episode 3: Frozen Hearts versprochen.

Episode 4: Winter wird ähnliche Ergänzungen bringen, wie z. B. das Captain Cold Infamy -Set, die Icicle Notorious -Waffe, die Trickster Notorious -Nahkampfwaffe, einen Green Lantern - und Superman-Brainiac -Kampf sowie neue Incursions.

Werdet ihr wiederkommen, um euch diesen neuen Suicide Squad -Inhalt anzusehen?