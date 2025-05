Hier erfährst du, was du von der vierten Staffel von Call of Duty: Black Ops 6 erwarten kannst

HQ

In einer Woche kommt die nächste Saison von Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone 2.0. Die nächste Saison wird am 29. Mai erscheinen, und da es fast soweit ist, hat Activision die Roadmap für die nächste Runde von Inhalten vorgestellt.

Es ist eine prägnantere Saison, vor allem zum Start, wie es aussieht, da der Großteil des Inhalts auf Multiplayer kommt. Für den traditionellen Call of Duty Online-Modus können wir bei der Veröffentlichung drei neue Karten (Shutdown, Fugitive und Blitz ) erwarten und dann zwei weitere während der Saison (Eclipse und Fringe ). Bei der Veröffentlichung wird es auch zwei neue Modi geben (Team Elimination und One in the Chamber ) und einen während der Saison (Party Ops ) sowie einen neuen Scorestreak: Grim Reaper.

In Bezug auf Warzone wird es in Verdansk einige Änderungen geben, darunter The Overlook in Downtown, die angepasst werden, während in der Region interaktive Kräne und horizontale Seilrutschen erscheinen. Es wird auch einen neuen Modus zum Start geben (Clash ) und dann zwei weitere Modi in der Saison (Havoc Royale und Resurgence Causal ), wobei Ranked Resurgence ebenfalls in ein paar Wochen erscheinen wird. Es gibt auch einige neue Gameplay-Anpassungen, darunter die Hinzufügung von Hand Cannon, Door Barricades, neue Perks, Care Packages und Aufträge für die Jagd.

Wenn man sich Zombies ansieht, ist es auch eine ziemlich schwache Saison. Das Highlight sind der neue Grief -Modus und die Shatter Blast -Munitionsmod, die Grim Reaper -Unterstützungsfähigkeit und die neuen Dark Ops -Herausforderungen. Natürlich werden auch weitere Gobblegums veröffentlicht, und später in der Saison können wir neue Abomination Challenge und Starting Room Modi sowie eine King of the Dead -Aktivität erwarten.

Für alle drei Kernmodi debütieren eine Reihe neuer Waffen, darunter eine Pickaxe und die Olympia. Es gibt einige neue Anhänge zu erwerben, Operators zu verdienen, einen Battle Pass zu absolvieren und kostenpflichtige Pakete zu erwerben, wobei eines sogar um den John Wick -Ableger Ballerina thematisiert ist.

Schauen Sie sich die offizielle Roadmap für Season 4 unten an.