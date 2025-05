Hier erfährst du, was du von der Überarbeitung von Rainbow Six: Siege's Clash und Operation Daybreak erwarten kannst

HQ

Ubisoft hatte gestern Abend eine Menge Informationen in Bezug auf Rainbow Six: Siege bereit. Das französische Unternehmen teilte nicht nur tonnenweise Informationen über die Roadmap von Rainbow Six: Siege X und die PC-Spezifikationen für das weiterentwickelte Spiel, sondern enthüllte auch die zweite Saison, die für Jahr 10 geplant ist und als Operation Daybreak bekannt ist. Diese Saison wird eine Vielzahl von Anpassungen an dem taktischen Shooter mit sich bringen, wobei eine Überarbeitung des Operator Clash die bemerkenswerteste der Gruppe ist.

Was die Veränderung von Clash betrifft , so erfahren wir, dass ihr CCE Shield einige beträchtliche Upgrades erhält, unter anderem, indem sie es ihr ermöglicht, das Gerät einzusetzen, um sich leichter und freier zu bewegen, während der Schild an Ort und Stelle und stationär bleibt. Ein gepflanzter Schild kann auch ferngesteuert werden, was bedeutet, dass Clash ihre Taser aktivieren kann, ohne hinter dem Schild sein zu müssen. Clash kann auch weiterhin mit dem Schild in der Hand oder auf ihrem Rücken spielen, aber es wird jetzt etwas anders sein, da es sich automatisch ein- und ausdehnt, wenn Clash sprintet, sich duckt, ummantelt oder durch Barrikaden bricht, was die neu gewonnene Manövrierfähigkeit des Charakters noch einmal weiter verbessert.

Neben Clash sind eine Reihe weiterer Änderungen für Operation Daybreak geplant. Dazu gehört, dass Elektrizität nicht mehr Operators schädigt, sondern lediglich als Bremswirkung dient. Der Schaden an Gliedmaßen wird reduziert, um Kopfschüsse wichtiger zu machen, Schild Operators (wie Clash ) kann nicht mehr zielen, während er springt oder von Vorsprüngen fällt, und dies zusätzlich zu einer Vielzahl von Operator -spezifischen Anpassungen, wie unten zu sehen ist:



Blackbeard - Das Schildglas wurde getönt, um zu sehen, ob es aktiv ist oder nicht.



Schakal - kann jetzt nur noch einen Feind auf einmal anpingen, nachdem er Fußabdrücke gescannt hat, wobei Fußabdrücke jetzt sofort nach dem Scannen verschwinden, mit der Ausnahme, dass er jetzt fünfmal statt dreimal scannen kann.



Jäger - kann jetzt Capitaos Bolzen und Gridlocks Trax-Stacheln mit seinem aktiven Verteidigungssystem eliminieren.



Donnervogel - ermöglicht es Gegnern nicht mehr, sich von ihren Kona-Stationen zu heilen, es sei denn, sie wurden übernommen.



Schlitten - kann jetzt Schildbenutzer niederschlagen, die ihn angreifen.



Wie erwartest du, dass all dies die Meta von Siege verändern wird?