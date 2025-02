Hier erfährst du, was du von der ersten Staffel von Fragpunk erwarten kannst

HQ

Während Marvel Rivals für viele immer noch das Spiel ist, das man spielen sollte, wird NetEase nächste Woche einen weiteren Live-Service-Helden-Shooter vorstellen, der vom Entwickler Bad Guitar Studio stammt und als Fragpunk bekannt ist. Mit dem Spiel, das für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll, hat der Entwickler nun den Vorhang gelüftet, was die erste Saison des Spiels den Fans bieten wird, und natürlich wird es viel zu genießen geben.

Uns wurde gesagt, dass die Eröffnungssaison als Wild Dawn bekannt ist und 13 spielbare Charaktere enthalten wird, die als Lancers bekannt sind, sieben Karten zum Erleben, 16 Waffen zum Verwenden und über 150 Shard Cards, um das Gameplay und die Action massiv zu verändern und zu beeinflussen.

Darüber hinaus können wir eine Reihe von Spielmodi erwarten, darunter Shard Clash, Outbreak, One Shot, Sniper Deathmatch, Melee Deathmatch und mehr. Es wird sogar einige Startanreize geben, um den Spielern einen Grund zu geben, das Spiel auszuprobieren, wie z. B. blau-weiße Porzellan-Waffen-Skins, verschiedene Sticker-Pakete, Waffenanhänger und Spielwährung, mit denen sie noch mehr Kosmetika erwerben können.

Ihr könnt all dies im neuesten Trailer für das Spiel unten in Aktion sehen, und was die Zukunft für Fragpunk bringt, wurde uns gesagt, dass es eine saisonale Struktur geben wird, bei der die Saisons in viermonatige Zeiträume aufgeteilt werden, die sich jeweils über zwei Kapitel erstrecken, wobei jedes Kapitel ein neues Lancer bringt, mehr Shard Cards, mehr Karten und sogar gelegentlich ein Spielmodus.

Haben Sie vor, Fragpunk zu testen, wenn es am 6. März erscheint?