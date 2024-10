Hier erfährst du, wann du in Call of Duty: Black Ops 6 nach Nuketown zurückkehren kannst.

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 ist zwar erst vor ein paar Tagen erschienen, aber Treyarch versucht bereits, den Titel mit neuen Inhalten zu verstärken. Zusätzlich zu einer Playlist-Erweiterung, die ab heute, dem 29. Oktober, Infected zum Anschauen verfügbar sein wird, wird uns auch versprochen, dass die beliebte und scheinbar unsterbliche Karte von Nuketown noch vor Ende der Woche im Spiel erscheinen wird.

Zum Monatswechsel wird Treyarch Nuketown in Black Ops 6 veröffentlichen. Die Karte wird am 1. November erscheinen, was in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag von Treyarch selbst bestätigt wurde.

Wir wurden tatsächlich von Nuketowns Debüt in Black Ops 6 vor der Veröffentlichung als Teil eines Teasers informiert, der uns einen Blick auf die Version der Karte gibt, auf die wir uns freuen können. Schauen Sie es sich unten an.

Werdet ihr später in dieser Woche nach Nuketown hüpfen?