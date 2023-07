Hier erfährst du, wann du damit rechnen kannst, mehr über NBA 2K24 zu erfahren

HQ

Vor ein paar Wochen berichteten wir sowohl über die Enthüllung des Covers als auch über die vollständige Enthüllung von NBA 2K24. Damals wurde uns von 2K und Visual Concepts versprochen, dass bis zur Veröffentlichung weitere Informationen bekannt gegeben würden. Jetzt wissen wir genau, wann.

Als Teil einer Ankündigungs-Roadmap wird uns gesagt, dass wir in der Woche vom 14. August mit Gameplay rechnen können, das das neue ProPlay-Feature zeigt. In der Woche vom 21. August können wir dann erwarten, mehr über The W, Meine NBA und das neue Feature Mamba Moments zu erfahren.

Danach folgen die Meine Karriere-, The City- und Mein Team-Updates in der Woche vom 28. August, bevor die Ankündigungen mit Informationen zu Saison 1 und einigen anderen Goodies in der Woche vom 4. September abgeschlossen werden.

Dies führt uns dann zum Start, wobei NBA 2K24 am 8. September 2023 debütieren soll.