Hier erfährst du, wann du Baldur's Gate III auf PS5 vorladen kannst

Anfang September wird Baldur's Gate III sein Debüt auf PlayStation 5 geben. Während diese Veröffentlichung für den 6. September angesetzt ist, am selben Tag wie Starfield, hat Larian Studios jetzt verraten, wann Sie das Spiel auf Ihrer Konsole vorladen können.

Diejenigen, die Digital Deluxe Edition besitzen, können ab dem 31. August um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ vorladen, und das alles vor der Veröffentlichung des Spiels zur gleichen Zeit, aber am 2. September.

Was die reguläre Kopie von Baldur's Gate III betrifft, so beginnt der Pre-Load am 4. September zur gleichen Zeit wie oben, wobei der Start ebenfalls für die gleiche Zeit, aber am 6. September festgelegt ist.

Wann werdet ihr euch in Baldur's Gate III auf PS5 stürzen?