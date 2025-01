Hier erfährst du, wann du anfangen kannst Kingdom Come: Deliverance II zu spielen

HQ

In den kommenden Tagen wird eines der größten Spiele des Jahres 2025 erscheinen, denn Warhorse Studios ' Kingdom Come: Deliverance II wird auf PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Geräten erscheinen. Da dieser Launch für den 4. Februar geplant ist, hat der Entwickler nun die Release-Zeiten für das Spiel und auch die Preload-Informationen bestätigt.

Diejenigen in Europa und im Vereinigten Königreich können am 4. Februar um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ in Kingdom Come: Deliverance II einsteigen. Wie zu Zeiten anderswo auf der Welt können Sie die vollständige Karte unten sehen.

Was den Preload für das Spiel betrifft, so können Xbox-Spieler ab sofort herunterladen und sich auf den Start vorbereiten, aber PS5-Fans müssen bis zum 2. Februar um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ warten, während PC-Leute noch länger und gleichzeitig bis zum 3. Februar warten müssen. Sie werden wahrscheinlich auch diese Preload-Phase nutzen wollen, wenn Sie beabsichtigen, am Tag der Veröffentlichung einzusteigen, da das Spiel angeblich fast 84 GB groß ist, zumindest auf PlayStation 5.