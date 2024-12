Hier erfährst du, wann du anfangen kannst Indiana Jones and the Great Circle zu spielen

HQ

Es ist fast an der Zeit, unsere Reise als berühmter Archäologe und Abenteurer Indiana Jones zu beginnen, denn der von MachineGames entwickelte Titel wird bereits später in dieser Woche, am 6. Dezember, für diejenigen erscheinen, die die Early Access -Zeit nutzen, die durch das Ergattern der Premium Edition des Spiels bereitgestellt wird. Der Rest von uns und Game Pass Spieler müssen bis zum 9. Dezember warten, um das Spiel zu spielen, aber wann genau können wir anfangen, das Abenteuer zu genießen?

Bethesda hat jetzt die weltweiten Startzeiten für Indiana Jones and the Great Circle bekannt gegeben, und sowohl für den Early Access als auch für den Hauptstart können wir ab dem 6./9. Dezember die Action ab dem 00:00 GMT / 1:00 MEZ genießen.

Sieh dir die vollständige Karte mit der Veröffentlichungszeit unten an, um zu sehen, wann das Spiel in deiner Region erscheint.