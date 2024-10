Hier erfährst du, wann du anfangen kannst Diablo IV: Vessel of Hatred zu spielen

HQ

Wir haben gerade gesehen, wie Bethesdas Starfield seine erste große Erweiterung in Shattered Space erhalten hat, und bald ist es an der Zeit, dass Blizzard mit der ersten Erweiterung für Diablo IV nachzieht. Dies wird als Vessel of Hatred bezeichnet und soll ab dem 8. Oktober (und in einigen Regionen bereits ab dem 7. Oktober) für alle auf PC, Xbox und PlayStation verfügbar sein.

Mit diesem gestaffelten Start im Hinterkopf fragen Sie sich vielleicht, wann genau Sie in Diablo IV: Vessel of Hatred einsteigen können. Blizzard hat eine Karte der Startzeit vorgestellt und bestätigt, dass nur eine Region ein Mitternachtsdebüt geben wird, während alle anderen zu den gleichen Zeiten nachziehen.

Das Vereinigte Königreich ist die Region, die am 8. Oktober um 00:00 Uhr BST um Mitternacht startet. Das bedeutet, dass der Großteil Europas die Erweiterung um 1:00 Uhr MESZ oder um 2:00 Uhr MESZ überprüfen kann. Die gesamten Startzeiten können Sie in der untenstehenden Grafik sehen.

Was den Pre-Loading betrifft, so wird der PC-Pre-Loading ab dem 1. Oktober gleichzeitig mit der Veröffentlichung (00:00 Uhr BST) verfügbar sein, und die Konsolen werden gleichzeitig am 6. Oktober verfügbar sein.