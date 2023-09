Hier erfährst du genau, wann du Cyberpunk 2077: Phantom Liberty spielen kannst

HQ

Wenn ihr sehnsüchtig auf eine Chance gewartet habt, einzutauchen und die kommende Erweiterung von CD Projekt Red für Cyberpunk 2077, einen DLC namens Phantom Liberty, zu spielen, hat der polnische Entwickler jetzt genau verraten, wann ihr genau das tun könnt.

Laut einem neuen Bild wurden wir über die Veröffentlichungszeiten für die Erweiterung informiert, und für PC und Konsole in Großbritannien ist diese Zeit Mitternacht (00:00 Uhr BST) am 26. September, während es für den größten Teil Europas etwas anders ist.

Auf der Konsole wird das Spiel ebenfalls am 26. September um Mitternacht (00:00 Uhr MESZ) veröffentlicht, aber für die PC-Version wird es an die britische Startzeit angepasst, was bedeutet, dass es am 26. September um 1:00 Uhr MESZ debütieren wird.

In Bezug auf andere Zeitzonen auf der ganzen Welt können Sie sie im Bild unten sehen.