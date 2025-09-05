Hier erfahren Sie, wann unsere Ghost of Yotei Rezension veröffentlicht wird

HQ

Es ist eine Woche her, dass PlayStation Studios und Sucker Punch bekannt gegeben haben, dass Ghost of Yotei, der mit Spannung erwartete Nachfolger von Ghost of Tsushima und das größte First-Party-Spiel dieses Jahres von PlayStation, Gold erhalten hat. Das bedeutet oft, dass das Team fast bereit ist, Codes mit denjenigen von uns zu teilen, die planen, das Spiel zu rezensieren, und dies ist keine Ausnahme.

Viele von uns in Gamereactor haben nun ihre Codes für Ghost of Yotei erhalten und dürfen verraten, dass die Rezension am 25. September um 14 Uhr BST/15 Uhr MESZ veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass ihr unsere Gedanken über das Spiel eine Woche vor der Veröffentlichung erhaltet, also scheint Sony wie immer sehr zuversichtlich zu sein.