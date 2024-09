Hier erfahren Sie, wann Sie The Boy and the Heron auf Netflix sehen können

HQ

Anfang des Jahres kündigte Netflix an, dass es die neuesten Regiearbeiten von Hayao Miyazaki irgendwann in diesem Jahr in sein Inhaltsangebot aufnehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt hofften wir, dass dies angesichts der Ankündigung ziemlich bald sein würde, aber seitdem sind sechs Monate vergangen und es wurde kein Wort über das Streaming-Datum bekannt gegeben. Bis jetzt.

Netflix bestätigt, dass The Boy and the Heron bereits am 7. Oktober auf die Plattform kommen wird, was bedeutet, dass Sie nächste Woche zum Streamer gehen und sich diesen animierten Streifen ansehen können, der einen Oscar gewann, weil er bei der Preisverleihung Anfang des Jahres als Best Animated Film angesehen wurde.

Wenn Sie The Boy and the Heron noch nicht gesehen haben, sehen Sie sich hier unsere Rezension des Films an.