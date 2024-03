Hier erfahren Sie, wann Sie mit dem Spielen beginnen können Dragon's Dogma 2

HQ

Capcom hat die offiziellen Startzeiten für Dragon's Dogma 2 festgelegt. Das riesige und mit Spannung erwartete RPG soll am 22. März 2024 sein Debüt geben, aber jetzt wissen wir genau, wann du es in deiner jeweiligen Region spielen kannst.

Für Konsolen (PS5/Xbox Series) ist es ziemlich einfach. Wenn du dich nicht in der PDT-Zeitzone an der Westküste Amerikas befindest, wird das Spiel um 00:00 Uhr Ortszeit (d. h. Mitternacht am Tag der Veröffentlichung) freigeschaltet. Die PDT-Zeitzone kann am Donnerstag, den 21. März, ab 21:00 Uhr gespielt werden.

PC (Steam ) ist etwas komplexer, da das Spiel zu einer Vielzahl von Zeiten erscheinen wird. Britische Spieler schauen wieder auf Mitternacht (00:00 Uhr GMT), während europäische Spieler bis 1:00 Uhr MEZ/2:00 Uhr EET in ihrer Region warten müssen. Was den Rest der Welt betrifft, so können Sie unten alle Zeiten in voller Länge sehen.