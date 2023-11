Hier erfahren Sie, wann Sie mit dem Spielen beginnen können Call of Duty: Modern Warfare III

HQ

Activision hat sich erneut für eine gestaffelte Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III entschieden, was bedeutet, dass Sie am 3. November 2023 den gesamten Kampagnenmodus des Spiels durchspielen können, während Sie auf die Ankunft der Multiplayer-Funktionen am 10. November 2023 warten. Mit diesem gestaffelten Start im Hinterkopf wissen wir jetzt genau, wann das Spiel für Spieler auf der ganzen Welt zugänglich sein wird.

Werfen Sie einen Blick auf die Bilder unten, um Informationen darüber zu erhalten, wann Sie den Multiplayer des Spiels auf dem PC spielen können und wann die verschiedenen Funktionen vorinstalliert und auf allen Plattformen spielbar sein werden.

Für diejenigen, die diesen Freitag in die Kampagne eintauchen möchten, hat Activision angekündigt, dass sie sich über 15 Missionen erstreckt und dass die Spieler nach fast jeder Mission mit einem neuen Gegenstand belohnt werden, darunter XP-Token, Visitenkarten, Operator, Embleme und Waffenbaupläne. Unten sehen Sie, was angeboten wird.

Was die Zeit nach der Veröffentlichung betrifft, so wurde uns gesagt, dass der Multiplayer eine Vorsaison beinhalten wird, die bis zum Debüt von Saison 1 Anfang Dezember läuft. Hier können wir die Ankunft einer neuen Karte in Warzone sowie neuer Modi und Karten für den Multiplayer und einen Battle Pass erwarten.

Erwarten Sie in den kommenden Tagen weitere Informationen über das Spiel als Teil einer Reihe neuer Blogbeiträge, die veröffentlicht werden.