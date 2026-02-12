Hier ein erster Blick auf den VW. ID. Polo

HQ

Besonders früh scheinen die Elektrofahrzeughersteller eine klare Unterscheidung zwischen normalen benzinbetriebenen Fahrzeugen und elektrisch betriebenen Alternativen mit sehr spezifischen Designs schaffen zu wollen. Es scheint jedoch, dass der kommende VW ID. Polo diese Designunterscheidung komplett aufgeben wird.

Aufnahmen des Autos mit wenig bis gar keiner Tarnung sind durch SH Proshots (über Carscoops) durchgesickert und scheinen sowohl einem originalen Polo als auch dem elektrischen Golf sehr, sehr nahe zu kommen.

Es wird argumentiert, dass VW hier die Wiedererkennbarkeit über den Futurismus stellt, was vielleicht die richtige Entscheidung ist. Das Auto soll im Herbst vorgestellt werden