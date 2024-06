Hidetaki Miyazaki ist dabei, sein "ideales Fantasy-RPG" zu entwickeln

HQ

Während Elden Ring die Mehrheit der Spieler bei seinem Debüt absolut umgehauen hat, erklärte Game Director Hidetaki Miyazaki bereits vor der Veröffentlichung des Spiels, dass es sich zwar zu etwas Besonderem entwickelte, aber nicht ganz sein perfektes Fantasy-RPG war. Springen Sie im Juni 2024 in die Gegenwart und Miyazaki glaubt immer noch fest daran, dass dies der Fall ist, aber es scheint, als könnten wir bald das "ideale Fantasy-RPG" der berühmten Action-RPG-Hersteller zu sehen bekommen.

Im Gespräch mit PC Gamer sagte Miyazaki: "Als ich damals Interviews über Elden Ring gab, habe ich erwähnt, dass ich immer noch dabei bin, mein ideales Fantasy-RPG zu entwickeln. Und obwohl Elden Ring es nicht ganz ist, ist es ziemlich nah dran. Es wird knapp."

Was Ideal in diesem Fall tatsächlich bedeutet, erklärte Miyazaki etwas weiter, indem er hinzufügte: "Es ist schwer zu sagen, ohne Spoiler für meine nächste Idee oder unsere nächsten Spiele zu geben. Aber ich denke, eine Sache, die nicht unbedingt fehlt, aber es schwierig macht, mein Ideal zu erreichen, ist, dass ich, wenn ich es spiele, weiß, dass alles passieren wird. Ich weiß bereits alles, was vor sich geht. Wenn es also darum geht, das Spiel aus der Perspektive eines Spielers zu genießen, würde ich das gerne nicht wissen, und wenn jemand anderes mein ideales Fantasy-Spiel machen würde, bitte, wenn möglich. Dann kann ich es einfach als Spieler genießen."

Wenn man die Liste der gefeierten und beliebten Spiele in seinem Portfolio bedenkt, was macht deiner Meinung nach das perfekte Fantasy-RPG in Miyazakis Buch aus?