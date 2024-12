Hidetaka Miyazakis Meisterwerk erreicht 28,6 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Das herausfordernde Abenteuer von Hidetaka Miyazaki setzt seine starke Leistung fort: Bandai Namco gab bekannt, dass Elden Ring seit seiner Veröffentlichung vor fast drei Jahren im Februar weltweit über 28,6 Millionen Exemplare verkauft hat.

Dieser beeindruckende Meilenstein zementiert Elden Ring als einen der erfolgreichsten Titel seines Genres und lässt die Ankündigung des kommenden Elden Ring: Nightreign wie einen natürlichen nächsten Schritt erscheinen. Das neue Spiel verspricht nicht nur ein frisches Erlebnis, sondern auch eine Erweiterung des Elden Ring Universums.

Nach der Enthüllung von Nightreign stieg die Aktie von Bandai Namco um 6,8 %. Fans hoffen allerdings, dass sich FromSoftware nicht in eine "Elden Ring Fabrik" verwandelt und auch in Zukunft an anderen Projekten arbeiten darf.

Was denkst du über den kolossalen Erfolg von Elden Ring und das kürzlich angekündigte Nightreign?