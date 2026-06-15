Hidetaka Miyazaki von FromSoftware gibt Soulsborne-Fans Hoffnung auf ein neues Einzelspielererlebnis in Bezug auf "nicht angekündigte Spiele"

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Da The Duskbloods dieses Jahr als Nintendo Switch 2-Exklusiv erschienen ist und Elden Ring: Nightreign letztes Jahr als reines Mehrspieler-Elden Ring-Spin-off erschienen ist, beginnen einige Fans sich Sorgen zu machen, dass sie in naher Zukunft keine traditionellen Einzelspieler-RPGs von FromSoftware mehr bekommen werden. Wenn jedoch jemand diese Ängste beruhigen kann, dann ist es Hidetaka Miyazaki selbst, der andeutete, dass die Spiele, die wir kennen, nicht die einzigen Projekte sind, an denen der Entwickler arbeitet.

In einer Stellungnahme gegenüber dem japanischen Medium Denfaminico Gamer stellte Miyazaki klar, dass er "allgemein zufrieden mit der Entwicklungsumgebung ist, die FromSoftware derzeit hat." Er sieht nicht viele Verbesserungsmöglichkeiten, da Denfaminico Gamer wissen wollte, ob die Entwicklungsprobleme, die viele heute in der Branche sehen, FromSoft erreicht haben.

Das ist nicht der Fall, und Miyazaki möchte, dass wir wissen, dass das Unternehmen "härter denn je" daran arbeitet, Erlebnisse zu schaffen, an die wir uns erinnern werden. Die letzte Zeile der Erklärung ist es, die die Fans wirklich begeistert hat, wie Miyazaki sagte: "Wir hoffen, ihr freut euch auf unsere kommenden Titel, sowohl auf die bereits angekündigten als auch auf die noch zu bekanntgegebenen."

Wir wissen, dass FromSoftware so funktioniert, dass mehrere Teams verschiedene Projekte durchführen, anstatt alle Ressourcen in einem Projekt zusammenzufassen. Es liegt also nahe, dass während Teams Mehrspieler-Erlebnisse schaffen, ein anderes Team an etwas anderem arbeitet. FromSoftware ist auch für seine schnelle Arbeit bekannt, daher könnte es sein, dass wir früher oder später von diesen unangekündigten Projekten hören werden.