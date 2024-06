Hidetaka Miyazaki spricht über den Zustand der Spieleindustrie und Entlassungen

HQ

Es gibt nur wenige moderne Gaming-Namen, die größer sind als Hidetaka Miyazaki. Der Mann, der hinter einem Großteil des Geistes der Soulsborne-Serie steckt, wurde von treuen Fans der Spiele fast vergöttert, auch wenn er eine etwas zu große Vorliebe für Giftsümpfe hat.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Leute zuhören, wenn Miyazaki spricht, und so wurde er kürzlich in einem Interview mit PC Gamer nach seinen Gedanken zum aktuellen Zustand der Spieleindustrie gefragt, und insbesondere sprach er über die Entlassungen, die die Branche seit einiger Zeit plagen.

"Wenn ich mit mir und diesem Unternehmen spreche, möchte ich sagen, dass ich mir das in einer Million Jahren nicht für die Mitarbeiter von FromSoftware wünschen würde", sagte er. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Muttergesellschaft Kadokawa das versteht und diese Ansicht teilt... Ich glaube, es war der alte Ex-Präsident von Nintendo, Mr. Iwata, der sagte: "Leute, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, haben Angst, gute Dinge zu machen." Ich paraphrasiere das, aber ich teile diese Ansicht voll und ganz."

FromSoftware war in letzter Zeit ein seltener Fall in der Gaming-Branche, da es nicht nur gelungen ist, eine gleichbleibende Qualität für seine Benutzerbasis zu liefern, sondern auch immun gegen die jüngsten Entlassungstrends war und sogar als Studio expandierte.

"Ich denke, die Leute bei Kadokawa, unserer Muttergesellschaft, verstehen, dass ich diese Ansicht sehr stark vertrete. Wir können zwar nicht 100 % sagen – wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, was die Zukunft für From und Kadokawa bereithält – zumindest solange dieses Unternehmen in meiner Verantwortung liegt, würde ich das nicht zulassen. Hoffentlich können unsere Spieler und unsere Fans daraus ein wenig Zuversicht ziehen", fügte Miyazaki hinzu und ließ die Fans wissen, dass FromSoftware zumindest vorerst nicht von breiteren Trends betroffen sein wird.