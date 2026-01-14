Hidetaka Miyazaki erklärt, warum Bloodborne das "stärkste Spiegelbild" seiner Art von Aroma ist

HQ

Jetzt, da Hollow Knight: Silksong veröffentlicht wurde und GTA VI hoffentlich Ende des Jahres erscheint, gibt es nur noch ein Spiel, nach dem sich die Spieler in den Livestream-Chats jeder Livestream-Präsentation sehnen, und das hat mit Bloodborne zu tun.

Hidetaka Miyazaki, der Regisseur von Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls und anderen FromSoftware-Hits, sagt Game Informer, dass das Spiel für ihn etwas Besonderes bleibt. "Bloodborne ist ein besonderes Spiel für mich... Es war wahrscheinlich der herausforderndste Entwicklungszyklus, den wir aus Studio-Sicht hatten", sagte er.

"Ob es nun die Geschichte, das Worldbuilding-Element oder sogar die Spielmechaniken und Spielsysteme sind, die vorhanden sind... Bloodborne ist vielleicht das stärkste Spiegelbild meiner Art von Spielgeschmack, die man erleben kann", fuhr er fort.

Dennoch wissen wir nicht, ob wir jemals wieder auf die Straßen von Yarnham zurückkehren werden. Zumindest scheint Miyazaki in The Duskbloods, einem PvPvE-Spiel, das dieses Jahr exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll, zu einer sehr ähnlichen Atmosphäre zurückzukehren.