Hidetaka Miyazaki: Elden Ring "ist meinem idealen Spiel sehr nahe"

Am 25. Februar erscheint Elden Ring, das eines der Spiele ist, auf die wir uns 2022 am meisten freuen. Viele Spieler scheinen ihre Hoffnungen auf das Open-World-Action-Rollenspiel von From Software zu setzen und auch der Schöpfer Hidetaka Miyazaki bemüht sich darum, die Erwartungshaltung hoch zu halten. In einem Interview mit dem Edge-Magazin erklärt er, dass es seinem idealen Spiel sehr nahe komme:

"Es ist [...] so, dass die offene Welt diese Erfahrung, die ich erreichen möchte, auf ideale [Art und Weise] bereichert. Um einige ganz simple Beispiele zu nennen: Wenn ich diese Welt erkunden wollte, würde ich eine Karte haben wollen - eine richtige Karte. Ich würde mit einem Drachen in einer epischen Arena kämpfen wollen. Es sind solche Dinge. Es ist sehr einfach, aber Elden Ring lässt viele dieser Dinge für mich Wirklichkeit werden und erschafft somit etwas, das meinem idealen Spiel sehr nahe kommt."

Der Game Director gibt allerdings auch zu, dass er Elden Ring selbst nicht spielen wird: "Wahrscheinlich werde ich Elden Ring nicht spielen, weil es ein Spiel ist, das ich selbst gemacht habe. Das ist meine persönliche Richtlinie. Ich könnte nichts Unbekanntes erfahren, das die neuen Spieler erleben werden. [...] Es würde sich nicht nach [einem neuen Spiel] anfühlen. Aber wenn ich es täte, wäre das in der Nähe des idealen Spiels, das ich [erleben] möchte."

Quelle: Gamingbolt.