Hidetaka Miyazaki bestätigt neue DLC-Details zu Shadow of the Erdtree

Gestern haben wir endlich einen Blick auf den glorreichen Shadow of the Erdtree-Trailer für Elden Ring geworfen. Es hat uns nicht nur aufgeregt (und ein wenig Angst, als wir daran dachten, gegen Malenias Bruder kämpfen zu müssen), sondern es hat auch ein Veröffentlichungsdatum für die Erweiterung im Juni enthüllt.

Dank eines Interviews mit Hidetaka Miyazaki durch Eurogamer haben wir nun einige neue Informationen darüber, was in der Erweiterung enthalten ist. "[Dies ist] unsere bisher größte Expansion in Bezug auf das Gesamtvolumen", sagte er.

In dieser Erweiterung können wir ein riesiges neues Gebiet erwarten, wie es sich anhört. "Was die reine Oberfläche angeht, könnte man sich etwas vorstellen, das sogar größer ist als Limgrave im Basisspiel", erklärte er. "Dieses Mal wollten wir mehr in die Tiefe gehen und ein dichteres und reichhaltigeres Leveldesign bringen, das diese Art von Layout etwas nahtloser zusammenführt. Natürlich wird es große offene Gebiete geben, es wird natürlich auch Legacy-Dungeons geben, aber wir haben auch mit etwas experimentiert, das ein wenig mehr dazwischen liegt, um ein abwechslungsreicheres Spielerlebnis zu bieten." In diesem Bereich werden wir 10 neue Bosse und jede Menge neue Waffen und Fähigkeiten sehen, mit denen wir sie bekämpfen können.

Acht neue Waffenkategorien wurden hinzugefügt, um eure Ausrüstungsliste im Spiel zu vervollständigen, was bedeutet, dass wir unsere Builds auf dem Weg in diese Erweiterung mit ziemlicher Sicherheit ändern werden. Natürlich werden wir neben vielen neuen Mauern, gegen die wir unsere Köpfe schlagen können, auch mit einer Menge neuer Geschichten verwöhnt, die größtenteils von George R.R. Martin ausgeheckt wurden.

"Was die Beteiligung von George Martin angeht, so ist es im Wesentlichen die gleiche wie beim Basisspiel." sagte Miyazaki. "Der DLC Shadow of the Erdtree basiert auf einem Teil des ursprünglichen Mythos, den er für uns geschrieben hat. Es ist kein brandneuer Mythos, den er speziell für Shadow of the Erdtree geschrieben hat, er hat nichts Neues geschaffen, das das Design des DLCs beeinflusst hat. Es ist einfach ein weiterer Teil der ursprünglichen Geschichte, von dem wir dachten, dass er als neue Erweiterung erzählt werden sollte."

