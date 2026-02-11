Hideo Kojimas letztes Metal Gear Solid hätte sehr wohl eine First-Person-Kollaboration mit Vince Zampella sein können

HQ

Sechs bis sieben Jahre vergingen zwischen Metal Gear Solid (2008) und dem Doppelprogramm von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (2014-2015) und schließlich Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Hideo Kojimas letztem Beitrag zur Serie, bevor er sich von Konami trennte. Nun wurde enthüllt, dass in diesem Zeitraum der Schöpfer und Regisseur ernsthaft darüber nachgedacht haben, ein ganzes Abenteuer aus der Perspektive des Spielers zu machen.

Dies wurde von Kojima-san selbst auf dem aktuellen D.I.C.E. Summit 2026 in Las Vegas geteilt, das gestern begann und morgen abgeschlossen wird. Wie Geoff Kighley, Moderator der The Game Awards, aufgegriffen hat, der der japanischen Legende schon immer nahe stand:

"Bei DICE enthüllte Hideo Kojima, dass er viele Gespräche mit Vince Zampella darüber geführt hat, gemeinsam ein First-Person-Metal Gear Solid-Spiel nach der Veröffentlichung von Metal Gear Solid 4 zu entwickeln."

Allein die Idee klingt sowohl interessant als auch bewegend, da sie Vince Zampella betrifft, selbst einen Pionier im FPS-Bereich (Call of Duty, Titanfall), der kurz vor Weihnachten tragisch bei einem Autounfall ums Leben kam.

Obwohl es mehrere Metal Gear Solid-Teile gibt, die ein gewisses First-Person-Gameplay ermöglichen (meist für präzises Zielen), drehte sich die gesamte "taktische Spionage-Action"-Natur der Serie immer darum, dass der Spielercharakter sich in die feindlichen Basen schleicht – ein fester Bestandteil des Stealth-Genres. Das Zitat liest sich jedoch wie ein vollwertiges First-Person-Spielkonzept, das eher Prey, Dishonored oder Thief ähnelt.

Wie stellen Sie sich das immersive MGS vor, das diese beiden Legenden leider nie machen werden?