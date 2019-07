Hideo Kojima zeigt schmutziges Cover von Death Stranding

Hideo Kojima hat auf der San Diego Comic-Con 2019 die Box-Art von Death Stranding enthüllt. Die Vorderseite der normalen Verkaufsedition sowie der teureren Steelbook-Version des PS4-exklusiven "Stranding"-Spiels zeigt den Protagonisten Sam Bridges. Death Stranding erscheint am 8. November auf der PS4, Vorbesteller-Anreize und die Inhalte der jeweiligen Verkaufseditionen findet ihr hier.

Der Filmregisseur Nicolas Winding Refn (Neon Demon, Too Old to Die Young) ist zusammen mit Kojima gemeinsam auf der Show gewesen, um über seine Figur Heartman zu sprechen. Wir haben erfahren (danke IGN), dass er ein "einzigartiges" Herz besitzt, das alle 21 Minuten stoppt. Sobald Heartman stirbt, verbringt er drei Minuten "auf der anderen Seite", um nach seiner Familie zu suchen. Ein EKG belebt ihn anschließend wieder zum Leben, doch Heartman stirbt 60 Mal am Tag.