Hideo Kojima wird während des Summer Game Fest auf der Bühne stehen

HQ

Am 6. Juni ist es endlich an der Zeit, die Saison zu starten, die als Nicht-E3 bekannt geworden ist, all die Tage, an denen normalerweise die E3 stattgefunden hätte, aber trotz des Fehlens der Expo gehen alle Pressekonferenzen (einschließlich des vollgepackten Xbox Games Showcase und der PC Gaming Show, wo bereits über 70 Titel versprochen wurden) und dergleichen wie gewohnt weiter.

Das, was einer echten E3-Show am nächsten kommt, ist das Summer Game Fest, wo Geoff Keighley normalerweise viele Ankündigungen aus der ganzen Welt im Maschinengewehrtempo bietet. In der Regel gibt es auch hochkarätige Gäste, und jetzt wurde ein neuer bestätigt. Es ist kein Geringerer als Hideo Kojima selbst, der via Bluesky angekündigt hat, dass er als "Special Guest" auftreten wird.

Wir wissen nicht, was er auf der Bühne tun wird, aber es hängt höchstwahrscheinlich mit Death Stranding 2: On the Beach zusammen, der am 26. Juni in die Kinos kommt. Er macht aber auch OD im Auftrag von Microsoft, und es könnte auch damit zusammenhängen - oder etwas ganz anderes. Das Einzige, worüber wir uns sicher sein können, ist, dass wir offiziell fasziniert sind, denn Kojima ist natürlich immer interessant.