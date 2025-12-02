Hideo Kojima wird Synchronsprecher für die japanische Synchronfassung von Zoomania 2

HQ

Zoomania 2 schreibt weiterhin Geschichte. Er ist nicht nur die größte Premiere in der Geschichte des Animationsfilms mit über 550 Millionen Dollar am ersten Wochenende, sondern kann auch damit prahlen, der erste Film zu sein, in dem Hideo Kojima im Abspann zu sehen ist.

Der Regisseur von Kojima Products und der Kreative hinter Death Stranding, sowie Schöpfer der Metal Gear-Reihe bei Konami, ist ein bekannter Filmfan und leidenschaftlich für die Welt um ihn herum; seine Werke sind stark von der siebten Kunst beeinflusst und zeigen zudem Weltklasse-Schauspieler und Schauspielerinnen in seinen Spielen. Sein Sprung ins Kino war daher eine Frage der Zeit und der Chance, wenn auch nur in einer kleinen Rolle.

Hideo Kojima wird die Figur von Paul Moledebrandt in der japanischen Version von Zoomania 2 sprechen, gespielt von Josh Gad in der Originalversion. Laut Famitsu war es der Regisseur des Films, Jared Bush, der ihn kontaktierte und ihm die Rolle direkt anbot, was Kojima "gerne und ohne Zögern" annahm.

Wir wissen immer noch nicht, wann Zoomania 2 auf Disney+ erscheinen wird, aber es scheint, dass zumindest eine Anschauung mit japanischer Synchronisation inzwischen ein Muss ist, findest du nicht?