Hideo Kojima wird nicht "zu viel Input" im Death Stranding Film haben

HQ

In einer Zeit, in der Ein Minecraft Film und Der Super Mario Bros. Film die Kinocharts dominieren können, versuchen die Studios natürlich, mit großen Videospieladaptionen Geld zu verdienen. Nicht alle von ihnen sind jedoch quietschbunte Filme, die für Kinder und Familien gedacht sind, da A24 anscheinend einige reifere Videospieladaptionen macht, darunter den Elden Ring-Film mit Alex Garland und den Death Stranding -Film.

Im Gespräch mit Variety sprach der Vater von Death Stranding Hideo Kojima darüber, wie sehr er in den Prozess des Filmemachens involviert sein würde. "Ich denke, ich werde bei der Produktion helfen - ich muss das Projekt irgendwie leiten - aber ich kann es nicht selbst leiten, was den Zeitplan angeht. Ich habe Death Stranding als Spiel gemacht, also wird es etwas völlig anderes sein, um es in einen Film zu verwandeln", sagte Kojima.

"Aber es ist mein Baby, also möchte ich das Projekt übersehen. Ich arbeite mit A24 und Michael Sarnoski zusammen, also wird er das Drehbuch schreiben und Regie führen. Ich lasse sie daran arbeiten, ohne zu viel von mir zu tun, denn das könnte ihnen im Weg stehen. Ich möchte nicht hingehen und sie bitten, einen Haufen Änderungen vorzunehmen; Das ist nicht cool. Ich muss diesen Leuten vertrauen, und ich vertraue A24 und Michael."

Kojima ist also vielleicht nicht so involviert, wie man vielleicht denken könnte. Nichtsdestotrotz wird der Film wahrscheinlich viel von seinem Einfluss haben, wenn man bedenkt, dass er auf seinem geistigen Eigentum basiert. Derzeit freut sich Kojima auf die Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach, das am 26. Juni erscheinen soll.