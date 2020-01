Hideo Kojima wählt "aufstrebende Medien" für sein neues Spiel

Hideo Kojima ist ein rätselhafter Gentleman, der uns regelmäßig mit interessanten Überlegungen überrascht. Es scheint aktuell nicht so, als ob sein Team eine Fortsetzung für das kürzlich erschienene Death Stranding erarbeiten würde, da sich der Studiochef bereits mit einem neuen Projekt befasst. In einer Reihe von Nachrichten auf seinen sozialen Medien verrät Kojima, dass er ein Spiel machen möchte, das sich auf neue Medienformate konzentriert und dabei aufgreift:

"Nachdem ich letztes Jahr den ersten Schritt mit Death Stranding gemacht habe, möchte ich dieses Jahr einen weiteren ersten und zweiten Schritt machen. In der Hoffnung, dass dieser Weg meinen Pfad für die Zukunft ebnet. Im Jahr 2020 werde ich die Olympischen Sommerspiele in Tokyo sehen und auch die extreme Veränderung in der Unterhaltungsindustrie wird in den nächsten zehn Jahren mit dem Auftreten von Streaming und KI eintreten. Ich möchte etwas schaffen, das mit solchen neuen Medien zu tun hat und das völlig neue Unterhaltung für morgen bietet."

Ehrlich gesagt klingt das stark nach schönen Worten, aber es ist eben ein weiteres mögliches Detail über das zweite Projekt von Kojima Productions. Aktuell wird auf Online-Foren eher darüber diskutiert, ob Kojima nicht vielleicht ein Horrorspiel erstellt, aber vielleicht ist auch einfach alles miteinander verbunden - so wie in Death Stranding.