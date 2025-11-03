Hideo Kojima verrät seinen Lieblingscharakter aus Death Stranding 2

HQ

Wenn man bedenkt, wie sehr ein Schöpfer wie Kojima an seinen Spielen hängt, mag es so aussehen, als würde man sich ein Lieblingskind aussuchen, wenn es gebeten wird, einen Lieblingscharakter auszuwählen. Kojima zögert jedoch nicht, wenn er darüber nachgeht, wer sein Lieblingscharakter in Death Stranding 2: On the Beach ist.

"Es gab eine Figur namens Cliff, gespielt von Mads Mikkelsen, und er war sehr beliebt." Kojima erzählte 'Variety'. "In der Geschichte von DS1 ist er jedoch gestorben und ich konnte ihn in DS2 nicht zurückbringen. Also dachte ich an Neil. Ich bin ein großer Fan von Luca Marinelli und wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Aber mein Favorit ist Fragile, gespielt von Léa Seydoux."

"Man könnte meinen, es sei Sam, aber Sam ist die Hauptfigur. Er ist der Protagonist, aber Fragile ist eigentlich einer der versteckten Hauptcharaktere in DS2. Bei Léa Seydoux haben wir die technologische Ebene der Aufnahme erhöht, damit sie natürlicher ist, wie sie ihre Zeilen sagt und wie sie sich verhält, was wunderschön ist. Ich habe Woodkid auch gebeten, einen Song zu schreiben, der Fragile gewidmet ist. Jedes Mal, wenn Fragile ins Spiel kommt, kannst du das Thema im Hintergrund laufen hören. Insgesamt ist es ein großartiger Charakter. Wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, wirst du überrascht sein, wie gut die Schauspielerei und wie gut der Charakter von Fragile ist. Stellt sicher, dass ihr bis zum Ende spielt", fuhr er fort.

Es ist interessant zu bemerken, dass Kojima nicht daran gedacht hat, Cliff aufgrund seiner Popularität in irgendeiner Weise zurückzubringen, da er sich der Geschichte, die er erzählen möchte, verschrieben hat. Es könnte bedeuten, dass einige Charaktere nicht sicher sind, wenn wir in die Zukunft von Death Stranding blicken, aber das wird die Geschichte für die Fans nur noch interessanter machen.