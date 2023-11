Hideo Kojima und Timothée Chalamet: Die Zusammenarbeit, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen

HQ

Hideo Kojima ist ein ziemlich beliebter Typ. Er hat mit vielen namhaften Prominenten zusammengearbeitet, darunter Norman Reedus, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Elle Fanning und mehr. Außerdem tauchen alle Namen, die ich gerade aufgelistet habe, entweder in Death Stranding auf oder werden in der Fortsetzung auftauchen.

Wenn die Leute also sehen, dass Kojima sich mit einem Promi verbindet, scheint es oft so zu sein, als gäbe es Geschäfte zu machen. Zuletzt traf sich der Videospielautor mit Timothée Chalamet. Der "The Dune: Part Two"-Star hat zwar gerade viel um die Ohren, aber er hatte noch Zeit für einen Besuch bei Kojima Productions.

Dies schickte die Fans in wilde Spekulationen, wobei viele Leute dachten, dass Chalamet in Death Stranding 2 oder einem anderen von Kojimas Projekten erscheinen wird. Es wäre ein großer Fang, wenn Kojima es schaffen würde, den Schauspieler in ein Videospiel zu bekommen, aber wir sind nicht ganz davon überzeugt, dass dieses Treffen mehr hält, als man auf den ersten Blick sieht. Natürlich bleiben wir offen, aber machen Sie sich keine Hoffnungen darauf, dass Paul Atreides es in Death Stranding 2 schafft.