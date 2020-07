Hideo Kojima und Junji Ito wollen gemeinsames Projekt erarbeiten

Nach der Absage von Silent Hills wunderten sich Fans von Hideo Kojima, der zuletzt an Death Stranding arbeitete, ob der Videospielentwickler nicht zum Horrorgenre zurückkehren könnte. Nach der Fertigstellung seines letzten Vorhabens gab es einige Hinweise darauf, dass sich der Autor gerne in diese Richtung ausstrecken würde und seit dem Wochenende wissen wir, dass er dabei fantastische Unterstützung erhalten könnte.

Der berühmte japanische Mangaka Junji Ito, der für Werke wie "Uzumaki - Spiral Into Horror" und "Gyo - Der Tod aus dem Meer" verantwortlich ist, enthüllte während eines Interviews auf der Comic-Con die Möglichkeit einer neuen Zusammenarbeit. Im Videointerview verneint er die Frage, ob er derzeit an einem Videospiel arbeite: "Die Antwort ist nein. Ich habe jedoch mit Hideo Kojima gesprochen und ich weiß, dass er ein Horrorspiel produzieren kann, also hat er mit mir gesprochen. Im Moment gibt es keine weiteren Details", sagte Ito.

Weil sich das Thema anschließend sehr schnell verbreitete, folgte wenig später eine Klarstellung vom Künstler. In einem Beitrag schreibt er, dass diesen Gesprächen keine konkreten Pläne folgten, weshalb er sich bei den Fans entschuldigen möchte, sofern er falsche Hoffnungen erweckt habe. Im Moment gibt es also kein gemeinsames Projekt, doch wie wir Kojima kennen, könnte sich das von heute auf morgen ändern.