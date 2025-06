Hideo Kojima und Geoff Keighley treten bei der London World Tour auf Death Stranding 2: On the Beach auf

HQ

Die Death Stranding 2: On the Beach World Tour ist in vollem Gange. Die Initiative hat das Spiel bereits nach Los Angeles zum Summer Game Fest gebracht, kurz darauf nach Sydney, bevor es am 26. Juni zur Veröffentlichung nach Japan zurückkehrte und danach nach London ging.

Was den Londoner Stopp betrifft, so wissen wir jetzt, was wir von diesem Teil des Tour erwarten können, da Kojima Productions enthüllt hat, dass Hideo Kojima vor Ort sein und an einer Veranstaltung teilnehmen wird, die am The Outernet Veranstaltungsort im Zentrum Londons stattfindet, alles zusammen mit Moderator Geoff Keighley und Musikerin Caroline Polacheck, die ihren On the Beach Song live performen wird.

Andernfalls wird ein Panel versprochen, das sich auf die im Spiel verwendete Musik konzentrieren wird, und das alles wird am 30. Juni um 19:00 Uhr BST / 20:00 Uhr MESZ stattfinden.

Da diese Informationen nun verfügbar sind, haben einige nach dem Pariser Halt der Tour gefragt, da dieser ein paar Tage vor London stattfinden soll. Bisher wurden keine Informationen über die Veranstaltung in Frankreich veröffentlicht.

Für diejenigen, die an der Veranstaltung in London teilnehmen möchten, findet ihr Informationen zu den Tickets im folgenden Beitrag.

