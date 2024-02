Hideo Kojima über Physint: "Wenn deine Mutter hereinkommt und dich dieses Spiel spielen sieht, wird sie denken, dass du einen Film schaust"

HQ

Während Sonys kürzlicher State of Play -Sendung erschien Hideo Kojima am Ende, um sowohl ein wenig über Death Stranding 2: On the Beach zu sprechen, als auch zu verraten, dass er gerade dabei ist, einen neuen Action-Spionage-Titel zu entwickeln, ein Spiel, das Physint heißt und angeblich die Grenzen dessen ausloten soll, was ein Spiel von einem Film unterscheidet. Als es angekündigt wurde, fingen viele an, darüber nachzudenken, was Physint letztendlich sein wird, und nach Kojimas neuesten Kommentaren zu urteilen, scheint es, als ob sogar deine Mutter ein wenig verwirrt sein wird, wenn dieser Titel schließlich erscheint.

Wie Kojima in seiner HideoTube-Serie (danke, GamesRadar) feststellt, sagt er, dass Physint "sowohl ein Spiel als auch ein Film zur gleichen Zeit. Deshalb waren wir bei Sony Pictures. Natürlich wird es ein Spiel sein. Wenn deine Mutter jedoch hereinkommt und dich bei diesem Spiel sieht, wird sie denken, dass du dir einen Film ansiehst. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit wir es bringen können."

Zugegeben, es sieht nicht so aus, als würden wir Physint noch einige Jahre sehen, da Kojima erwähnte, dass die vollständige Entwicklung des Spiels erst beginnen wird, wenn Death Stranding 2 irgendwann im nächsten Jahr aus der Tür ist. Wenn dies der Fall ist, erwarten Sie wahrscheinlich nicht vor 2026 oder darüber hinaus, viele aussagekräftige Informationen über Physint zu hören.