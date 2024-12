Hideo Kojima teilt ein neues Update zu Death Stranding 2

HQ

Hideo Kojima, der Visionär hinter Death Stranding 2, hat kürzlich ein weiteres Update zu X geteilt und den Fans einen Einblick in seinen Prozess der "Entwicklung des Spiels" gegeben. Auf einer Reihe von Fotos ist Kojima zu sehen, wie er sich intensiv auf einen leeren Bildschirm konzentriert, einen Astro Bot PS5-Controller in die Nähe seines Kinns hält und eine Atmosphäre tiefer Konzentration ausstrahlt. Die mysteriöse Sonnenbrille und seine schildkrötenartige Haltung tragen nur zur Faszination bei, da er seine einzigartige Technik demonstriert, mit seinem PS5-Controller zu interagieren. Er neckte sogar, dass der Controller ein Weihnachtsgeschenk sei, was seine persönliche Note weiter unterstreicht.

Während die Fotos mit ihrer Mischung aus Ernsthaftigkeit und skurrilen Details (einschließlich eines Stapels Lego-Sets auf seinem Schreibtisch) für Aufsehen sorgten, sind Kojimas Social-Media-Posts zu einer Art Tradition geworden. Der Regisseur gibt immer wieder Einblicke in seinen Arbeitsbereich, in dem die Fans alles sehen können, von Controllern und Figuren bis hin zu gelegentlichen Sandwiches mit Salat. Für Kojima sind diese Updates mehr als nur eine Gelegenheit, seine Ausrüstung zu präsentieren – sie geben den Fans auch einen genaueren Einblick in seine kreative Welt.

Obwohl die Bilder mehr Fragen als Antworten aufwerfen, bieten sie einen seltenen, ungefilterten Einblick in die Gedankenwelt eines der innovativsten Spieleentwickler. Während Death Stranding 2 weiter Gestalt annimmt, haben Kojimas kryptische Updates die Vorfreude auf das, was kommen wird, nur noch weiter angeheizt.

Was hältst du von Kojimas Ansatz bei der Spieleentwicklung? Freuen Sie sich bei seinen Blicken hinter die Kulissen noch mehr auf Death Stranding 2?