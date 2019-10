Hideo Kojima spricht über den Einfluss des Spielers auf die Welt von Death Stranding

Während eines Treffens mit Fans und Medieninteressierten im Museum of Modern Art in Moskau enthüllte Hideo Kojima diese Woche weitere Details über den Einfluss des Spielers auf die Spielwelt in Death Stranding. Nicht nur das Schicksal des Helden, sondern auch das der Nebenfiguren, denen wir auf unserer Reise begegnen, hängt demzufolge von unseren Entscheidungen ab.

Kojima veranschaulichte dieses Beispiel mit der Questkette eines älteren Mannes. Der NPC lebt seit Jahren tief unter der Oberfläche und wird von Sam Porter mit Medikamenten versorgt. Wir bekommen im Spiel wohl regelmäßig die Möglichkeit, später mit zusätzlichen Lieferungen zum alten Mann zurückzukehren, was er uns mit Einblicken in seine eigene Vergangenheit entlohnt. Doch da das Spiel voranschreitet werden auch die Abstände zwischen dem Spieler und dem alten Mann immer größer. Der Entwickler geht deshalb davon aus, dass einige Spieler irgendwann damit aufhören werden, den älteren Herren zu besuchen - oder ihn gänzlich vergessen. Doch sobald wir die Medikamentenversorgung abbrechen, bedeutet das den sicheren Tod für diese Spielfigur - etwas, das wir verhindern könnten, indem wir die zusätzlichen Anstrengungen in Kauf nehmen.

Auf diese Weise will uns Kojima Beziehungen zu den getroffenen Charakteren aufbauen lassen, deren Schicksal von unseren bewussten Entscheidungen abhängt. Die Verantwortung für ihr Wohlergehen entspricht dem Leitmotiv von Death Stranding; dem Aufbauen und Pflegen menschlicher Beziehungen in einer globalen Gesellschaft. Kojima wollte nicht darüber sprechen, wie sehr diese Technik letztlich mögliche Enden des Spiels beeinflusst. Stattdessen machte er deutlich, dass er den Spieler häufiger dazu zwingen werde, extreme Entscheidungen über die Zukunft bestimmter Figuren zu treffen. Ob wir jeden NPC in Death Stranding retten können, ist immer noch ein Rätsel. Anfang Oktober finden wir es zusammen aus.