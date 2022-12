Hideo Kojima spricht über Death Stranding 2, den Death Stranding Movie und die Pandemie.

HQ

Hideo Kojima ist heute einer der bekanntesten und angesehensten Namen in der Videospielbranche. Egal, ob du seit Metal Gear ein Fan von ihm bist oder erst auf seine Arbeit gesprungen bist, als du Norman Reedus gesehen hast, wie er ein Baby wiegt, was auch immer sich der Autorenfilmer als nächstes einfallen lässt, wird sicherlich interessant sein.

Vor kurzem sprach Kojima mit IGN Japan ( transkribiert von IGN) über die Projekte, an denen er gerade arbeitet, darunter Death Stranding 2, den Death Stranding-Film und einen Titel für Xbox. Beginnend mit dem Film scheint es, dass Kojima sich von einer typischen Videospieladaption fernhält.

"Es gab viele Pitches, um einen großen Film mit berühmten Schauspielern und auffälligen Explosionen zu machen", sagte Kojima. "Aber was nützen Explosionen in Death Stranding? "

In Bezug auf Death Stranding 2 schweigt Kojima meist über Details, aber er sagt, dass er die Themen des kommenden Titels komplett "neu geschrieben" hat, um die Auswirkungen der Pandemie auf die reale Welt widerzuspiegeln. "Man kann nicht so tun, als wäre etwas so Großes nie passiert", sagte er.

Schließlich gab es einige Diskussionen über das andere Projekt von Kojima Productions, an dem Microsoft beteiligt war. Auch hier wurden nur wenige Details angegeben, aber von Kojima, der es als "ungewöhnlich" beschreibt, können wir uns vorstellen, dass es diese traditionelle Fremdheit haben wird, die oft mit dem Entwickler verbunden ist. Kojima sagt auch, dass er "fünf oder sechs Jahre" über das Projekt nachgedacht hat, was bedeutet, dass es viel Tiefe gibt.

"Das Projekt, an dem wir mit Microsoft arbeiten, ist eines, über das ich schon seit fünf oder sechs Jahren nachdenke. Das Projekt erforderte eine Infrastruktur, die nie zuvor benötigt wurde, also diskutierte ich es mit vielen verschiedenen großen Unternehmen und hielt Präsentationen, aber sie schienen wirklich zu denken, dass ich verrückt war. Es war letztendlich Microsoft, das zeigte, dass sie verstanden haben, und jetzt arbeiten wir gemeinsam an dem Projekt, einschließlich der Technologiefront. "

Es gibt viel aus diesem Interview zu entpacken, aber es scheint, dass Kojima in naher Zukunft zu einigen ehrgeizigen Projekten übergeht.