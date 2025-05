Hideo Kojima sichert sein Vermächtnis mit einem USB-Stick voller Ideen

HQ

Wie viele von Ihnen haben sich schon einmal gefragt, was an dem Tag passieren wird, an dem einige der größten Visionäre der Branche nicht mehr existieren? Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, John Carmack, Sid Meier usw.? Entsteht dadurch ein kreatives Vakuum oder haben sie viele ihrer Fähigkeiten bereits an die nächste Generation weitergegeben?

Im speziellen Fall von Nintendo scheint die Zukunft glücklicherweise recht sicher zu sein, mit einem guten internen Wissensaustausch, wo Leute wie Miyamoto schon seit geraumer Zeit nicht mehr direkt für Spiele verantwortlich sind. Sondern eher als Berater. Aber Kojima ist einen anderen Weg gegangen, und in Vorbereitung auf seinen Tod, wenn es soweit ist, hat er eine Art kreatives Testament hinterlassen.

In einem Interview mit Edge sagt Hideo Kojima, dass er, nachdem er 60 Jahre alt geworden war und während der Pandemie eine schwerere Krankheit erlitten hatte, begann, über seine Sterblichkeit sowie die Zukunft von Kojima Productions nachzudenken. Dies führte dazu, dass er einen USB-Stick voller Spielideen entwickelte, den er seiner persönlichen Assistentin übergab, in der Hoffnung, dass das Unternehmen auch nach seinem Tod weiterhin einzigartige Spiele entwickeln wird.

Zu Edge (danke, VGC), sagte Kojima:

"Der 60. Geburtstag war weniger ein Wendepunkt in meinem Leben als meine Erfahrungen während der Pandemie. Ich bin damals schwer erkrankt und musste mich auch einer Augenoperation unterziehen. Bis dahin dachte ich, dass ich nicht alt bin, weißt du? Ich habe mein Alter einfach nicht gespürt und bin davon ausgegangen, dass ich so lange kreativ sein würde, wie ich lebe."

"Aber dann wurde ich krank und konnte nichts mehr erschaffen. Und ich sah, wie viele Menschen um mich herum zu dieser Zeit starben. Ich wurde mit dem Tod konfrontiert. Natürlich erholte ich mich, aber jetzt dachte ich: 'Moment, wie viele Jahre habe ich noch, um ein Spiel oder einen Film zu machen?' Vielleicht habe ich noch zehn Jahre."

"Einen USB-Stick mit all meinen Ideen darauf habe ich meiner persönlichen Assistentin gegeben, so etwas wie ein Testament. Vielleicht könnten sie auch nach meinem Tod bei Kojima Productions weiter Dinge machen... Das ist eine Angst für mich: Was passiert mit Kojima Productions, wenn ich nicht mehr da bin? Ich möchte nicht, dass sie nur unser bestehendes geistiges Eigentum verwalten."

Was halten Sie von dieser Lösung, sollten mehr große Spieleentwickler das Gleiche tun?