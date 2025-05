Hideo Kojima sagt, was wir alle über einen der größten Kassenflops des Jahres 2024 denken

HQ

Ende 2024 erschien ein musikalisches Biopic, das ehrlich gesagt viele verwirrte. Der Film war eine Nacherzählung des Lebens des ehemaligen Take That -Mitglieds und dann Solo-Performers Robbie Williams, und es war ein Film, der kommerziell überhaupt nicht sehr gut lief, trotz eines ziemlich hervorragenden Konsenses der Kritiker. Insgesamt wurde gesagt, dass der Film weit über 100 Millionen Dollar gekostet hat und er es kaum geschafft hat, 20 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen zu überschreiten, was dazu führte, dass er als einer der größten Flops des Jahres angesehen wurde, und das alles trotz seiner sehr seltsamen Wahl der Regie...

Der Film entschied sich dafür, Williams nicht als Menschen, sondern als Schimpansen darzustellen, und das hat dazu geführt, dass der berühmte Videospielschöpfer Hideo Kojima nun seine Kritik über den Streifen teilt und das Gleiche sagt, was sich jeder, der den Film gesehen hat, in dem einen oder anderen Moment auch gefragt hat.

"Ich habe Better Man im Flugzeug gesehen. Ich habe keine Ahnung, warum Robbie Williams die ganze Zeit als Schimpanse dargestellt wird, aber am Ende waren ich in Tränen aufgelöst."

Kojima erklärte weiter, warum er sich in den Film verliebt hatte, als der Abspann lief, und fügte hinzu: "Bei meiner Abschlussfeier an der Mittelstufe vor langer Zeit, genau wie im Film, habe ich 'MY WAY' solo auf der Bühne im Auditorium gesungen – ich für die erste Strophe, Tatsuo für die zweite. Dann stimmte die ganze Klasse in den Chor ein. Es weckte auch Erinnerungen an meinen verstorbenen Vater. So viele Dinge kamen zurück, und ich konnte nicht aufhören zu weinen, bis der Abspann vorbei war."

Hast du Better Man gesehen und bist du auch neugierig, warum Williams von einem Schimpansen dargestellt wurde?