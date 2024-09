Hideo Kojima: OD ist "ein bisschen riskant und eine neue Herausforderung für mich"

HQ

Eine der großen Überraschungen während der The Game Awards letztes Jahr war, dass der Vater der Metal Gear-Serie, Hideo Kojima, ein Horrorspiel ankündigte, das er mit dem Xbox-Team entwickelt.

Wir haben nicht wirklich viele Details über das Projekt, das einfach OD heißt, aber es ist klar, dass es etwas Außergewöhnliches zu sein scheint. Das kann man jedoch von allen Hideo Kojima-Titeln sagen, aber selbst er scheint zu denken, dass dies etwas sehr Experimentelles und sogar Riskantes ist. Er erzählt Variety über OD:

"Gleichzeitig wollte ich etwas Neues machen, das nicht Death Stranding ist, also habe ich mich mit Microsoft zusammengetan, um OD zu entwickeln. Dies ist ein Spiel, aber es ist ein Spiel wie kein anderes. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, und es ist auch schwer zu erklären, aber es ist ein bisschen riskant und eine neue Herausforderung für mich im Bereich der Spiele."

Wir wissen, dass Regisseur Jordan Peele (Get Out and Nope) an dem Projekt beteiligt ist, und wir freuen uns natürlich darauf, mehr zu erfahren - obwohl es ein oder zwei Jahre dauern könnte, bis der Deckel auf diesen kryptischen Titel gelüftet wird.