Hideo Kojima noch immer fasziniert von Streaming und VR-Technologien

Hideo Kojima ist einer der bekanntesten Schöpfer im Gaming-Segment und sehr bald veröffentlicht er sein nächstes, großes Spiel, Death Stranding, das weder in VR spielbar ist, noch (zumindest wissen wir das noch nicht) über einen Games-Streaming-Dienst erhältlich sein wird. Trotzdem beschäftigen diese beiden Technologien den berühmten Japaner, wie er kürzlich im Gespräch mit Upload erklärte. Virtuelle Realitäten und Streaming werden die Spieleindustrie schon bald dominieren, meint Kojima, deshalb würde er sich selbst gerne intensiver damit beschäftigen.

"Nun, ich möchte etwas erschaffen, bei dem man keine Motion-Sickness bekommt. An VR bin ich sehr interessiert, aber ich denke, ich bin nicht frei genug dafür. Ich habe gestern [darüber gesprochen, dass] wir, in den 120 Jahren, die [seit den Lumiere-Brüdern und ihrer Erfindung des Kinos vergangen sind], einen Monitor oder einen Feld, wie [ein] iPad oder iPhone [benötigt haben, um Filme oder Videos zu schauen]. Wir haben einen Rahmen, richtig? VR [ist] eine Art Befreiung von der Begrenzung dieses einrahmenden Aspekts. Also möchte ich es auf jeden Fall tun, aber ich habe momentan nicht wirklich Zeit, mich auf VR zu konzentrieren."

"VR eignet sich wahrscheinlich nicht unbedingt für Spiele, eher für Kunst, die Ausbildung oder als Simulation. Ich denke, es wird ein Durchbruch sein, VR zu nutzen. Aber in den nächsten fünf Jahren wird Streaming die größere Sache sein und wenn man streamt, kann man die Framerate nicht [selbst bestimmen]. Aber in der VR ist die Framerate wirklich wichtig. Momentan kann das Streamen den VR-Aspekt nicht einholen, daher denke ich, dass es eine gute Zeit ist, um für VR zu entwickeln."