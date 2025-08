Hideo Kojima nickt Gunns Superman leise zu

HQ

Der legendäre Spieleentwickler Hideo Kojima ist bekannt für seine Liebe zum Film – so sehr, dass viele vorgeschlagen haben, er hätte Filmregisseur statt Spieledesigner werden sollen. Mit einem filmischen Stil, der sich durch alles zieht, von Metal Gear Solid bis Death Stranding, ist seine Besessenheit von der Leinwand kein Geheimnis.

Trotz des Trubels um James Gunns Superman hatte Kojima bisher noch keine Gelegenheit, ihn zu sehen. Aufgrund von Reisen und beruflichen Verpflichtungen war er beim Filmeschauen in Verzug geraten. Doch schließlich schaffte er es ins Kino.

On X teilte Kojima seine Reaktion mit. Und obwohl sein erster Kommentar kurz und bündig war – "Es war gut" – ließ er ihm noch ein paar weitere Gedanken im selben Beitrag folgen. Was genau er von Gunns Version des Man of Steel hält, ist noch nicht ganz klar, aber Kojimas Gütesiegel hat sowohl in der Spiele- als auch in der Filmwelt Gewicht. Die Fans hoffen nun, dass er weiter darauf eingeht – vielleicht in einem zukünftigen Podcast-Auftritt oder in einem seiner X-Threads im Blog-Stil.

Hatten Sie schon die Gelegenheit, Superman zu sehen? Und was denkst du über den Film?