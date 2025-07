Hideo Kojima möchte für ein paar Monate von der Erde weg, und ehrlich gesagt, klingt das nach einer großartigen Idee

HQ

Nun, da Death Stranding 2: On the Beach da ist, was kommt als nächstes für Kojima Productions und den berühmten Schöpfer Hideo Kojima? Wir wissen, dass der Entwickler ein Projekt mit Xbox Game Studios bekannt als OD in Arbeit hat, plus einen Sony Interactive Entertainment -Titel namens Physint und auch einen Live-Action-Film Death Stranding neben A24. Wenn sich DS2 als großer Hit erweist, werden die Fans zweifellos auch nach einem dritten Spiel der Serie schreien, aber was hat Kojima darüber hinaus geplant?

Wenn es nach ihm ginge, wäre ein Kurztrip ins All möglich, denn der japanische Entwickler hat in einem Interview mit The Guardian erwähnt, dass er als Bewohner der Internationalen Raumstation ein paar Monate im Weltraum erleben möchte. Dies ist nicht nur Teil der Recherche für ein kommendes Spiel, sondern auch Teil seiner Bemühungen, sich selbst und seinen Körper dazu zu bringen, seinen Lebenswert zu bestimmen, was er als "Tom-Cruise-Krankheit" bezeichnet.

Ausführlich erklärt Kojima: "Ich möchte richtig trainieren, lernen, wie man das Andocken macht, zur Internationalen Raumstation ISS gehen und dort ein paar Monate bleiben... Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich könnte wahrscheinlich Spiele im Weltraum machen. Ich möchte der Erste sein. Es gibt viele Astronauten über 60, also denke ich, dass es möglich ist."

Glaubst du, dass Kojima hier auf der richtigen Spur ist oder ist er verrückt, weil er etwas Zeit im Weltraum verbringen will?