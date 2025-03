Hideo Kojima lobt Netflix' Adolescence

Wenn Sie sich in letzter Zeit mit jemandem über das Fernsehen unterhalten haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie von Adolescence gehört haben. Die vierteilige Miniserie war seit ihrer Veröffentlichung auf der Netflix-Titelseite, nicht nur wegen der erschütternden Geschichte, sondern auch wegen des Stils und des Könnens der Kameraarbeit.

Hideo Kojima lobte beide Elemente in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag in den sozialen Medien. "Ich habe die erste Folge von Adolescence auf Netflix gesehen. Es ist gut. Es ist beeindruckend", schrieb er. "Die Charaktere, das Drama und die Geheimnisse sind alle brillant dargestellt. Ich muss das weiter beobachten."

Kojima ist dafür bekannt, offen über Serien und Filme zu sprechen, die er liebt, und wenn er etwas nicht mag, weiß man es an seinen fehlenden Kommentaren. Kürzlich postete er auch über die Netflix-Serie "The Electric State" und sprach stattdessen nur über das Originalwerk und sagte, er würde sich den Film ansehen, aber nie seine Gedanken preisgeben.

Werbung:

Es scheint, als würde Kojima nach dem Motto "Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag gar nichts sagen" lebt. Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass eine Serie wie Adolescence, die sich so sehr in ihrer Britishness verwurzelt fühlt, so weit gehen kann.