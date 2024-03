Hideo Kojima liebt "skandinavischen und finnischen Melodic Metal"

HQ

Der Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima hat in letzter Zeit seine Präsenz auf X verstärkt und alle möglichen Dinge über sich selbst erzählt. Da er ein so berühmter Schöpfer ist, erhält er oft Werbegeschenke, die Unternehmen und solche Hoffnungen, über die er sprechen wird, um einen Hype zu erzeugen, was seinen Followern gleichzeitig ein besseres Wissen über eine interessante Person gibt.

Jetzt verrät Kojima, dass er oft Metal-Alben bekommt, die ihm zugeschickt werden, zuletzt den neuesten Banger von Judas Priest (der übrigens überraschend gut ist). Aber... leider ist das nicht sein Jam und Kojima schreibt, dass er "nicht so viel Heavy Metal hört". Es gibt jedoch Ausnahmen, und er fährt fort: "Der einzige Metal, den ich höre, ist skandinavischer und finnischer Melodic Metal."

Bisher haben wir noch nicht viel von dieser Metal-Seite von Kojima in seinen Videospielen gehört, aber hoffentlich könnte sich das in Zukunft ändern. Es kann nie genug Metal geben - und Skandinavien und Finnland machen es besser als die meisten anderen.