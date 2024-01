Hideo Kojima kündigt Rückkehr zum Action-Spionage-Genre an

HQ

Hideo Kojima hat wieder einmal bewiesen, dass er ein absoluter Typ ist, indem er die heutige PlayStation State of Play -Übertragung mit nicht nur einer, sondern gleich zwei großen Ankündigungen abrundet. Der berühmte japanische Entwickler präsentierte nicht nur eine Menge Death Stranding 2: On the Beach Gameplay (das wir immer noch zu verstehen versuchen), sondern verriet auch, dass er wieder mit Sony zusammenarbeitet, um eine Rückkehr zum Action-Spionage-Genre zu organisieren.

Machen Sie sich keine Hoffnungen auf eine verrückte Rückkehr zu Metal Gear, denn Kojima hat erklärt, dass dies eine " brandneue, originelle IP" sein wird, und in typischer Kojima-Manier wird es nicht so einfach sein wie ein normales Spiel.

Kojima merkt an, dass es sich um ein " interaktives Spiel " handeln wird, das gleichzeitig als "Film" dient. Da kein Gameplay oder zusätzliche Details für den Titel präsentiert wurden, sind wir wahrscheinlich genauso verwirrt wie Sie, worauf sich dies bezieht, aber es wurde am Ende der Sendung gezeigt, dass sich das Projekt zusammen mit Columbia Pictures in der Entwicklung befindet, was darauf hindeutet, dass das Filmelement viel wichtiger sein wird, als viele normalerweise annehmen würden.

Kojima hat bestätigt, dass dieses Spiel erst dann in die volle Produktion gehen wird, wenn Death Stranding 2 aus der Tür ist, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2026 und darüber hinaus mehr über dieses bevorstehende interaktive Erlebnis zu sehen bekommen werden.

In diesem Sinne scheint Kojima im Moment ein sehr, sehr beschäftigter Kerl zu sein, da er an DS2 arbeitet, diesem interaktiven Action-Spionage-Projekt, einem Death Stranding Film und OD für Xbox Game Studios.