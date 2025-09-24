Hideo Kojima kündigt Pläne zur Einführung einer Bankkarte an

HQ

Im Rahmen des Kojima Productions 10th anniversary Beyond the Strand Events gab es kürzlich viele Ankündigungen, darunter kleine Teaser für OD, Physint und Death Stranding: Mosquito. Aber Hideo Kojima hat es schon immer genossen, in unerwartetes Terrain vorzudringen, weshalb es nicht gerade eine große Überraschung war, die Ankündigung einer Sake-Linie zu sehen. Was noch überraschender war, war die Enthüllung von Plänen, eine Bankkarte einzuführen...

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Mitsubishi UFJ Financial Group soll eine Kojima Productions -Kreditkarte in Arbeit sein und bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 eintreffen. Weitere Details müssen noch bestätigt werden, aber es scheint sehr wahrscheinlich, dass diese Karte nur in Japan erhältlich sein wird.

Für diejenigen, die diese Nachricht hören und etwas verblüfft sind, wird die Karte keinen Zugang zur "Bank of Kojima" oder ähnlichem bieten, es wird einfach eine thematische Kartenoption sein, so wie andere Markenkarten auf der ganzen Welt erhältlich sind. Da Markenkarten jedoch dazu neigen, Boni für das zu haben, was sie repräsentieren, stellt sich die Frage,Kojima Productions was die Kartenbenutzer für die Wahl des Markenstücks Plastik erhalten.

